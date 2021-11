Talvesaapad nõudlikule kasutajale 

Hingavad, kuid vetthülgavad mikrokiust pealsed on strateegiliselt olulistes kohtades kaitstud TPU tugevdustega. Pealismaterjal on kestev ja hea painduvusega. Saapad on hämmastavalt kerged, mikrofliisist vooder on soe, pehme ja kuivab kiiresti. Lai liist, toestav sisetald, torkekindel vahetald, vastupidavast PU-vahust pehme tald ja oranži kummiseguga kaetud talla väliskiht tagavad mugava, kindla, kaitstud, pehme ja puhta sammu.

Lai liist on paljudele meie laiuskraadidel astuvatele jalgadele sobivam ja mugavam, jalavõlvi toestav sisetald tuleks saabaste sagedasel kasutamisel 3-4 kuu tagant uue vastu vahetada, et toestus säiliks. Torkekindel tald ja klaaskiust turvanina kaitsevad nii tööl kui vabal ajal

Spetsiaalsest vahusegust välistald on kerge, pehme ja painduv. Erilisest kummisegust ja nutika mustriga välistalla kattekiht on libisemiskindel ja isepuhastuv ehk saapa tallaga ei haaku nii palju lund ega pori – sedaviisi on kodu, auto või töökoht puhtam ja kuivem. Tald talub õlisid ja kergemaid kemikaale.

Mugavatel kõrge säärega talvesaabastel on nutikas BOA® ketassulgur, mis fikseerib sääreosa kiiresti, tihedalt ja kindlalt ümber jala. BOA® on tugev, seda on kerge kasutada ja see tagab ühtlase pingutuse kogu päevaks.

Kvaliteeditrepil liigu rahulikult



Kui sulle tundub kohe homme kõige kõrgemale, preemium trepiastmele astumine liiga järsk, proovi COFRA Odoacre sooje ja mugavaid ehtsast täisnahast kvaliteetsaapaid. Kui seegi tundub kiirustamisena alusta Cofra Muspell’ist, saad head ja ausad talvesaapad. Kiirusta aeglaselt, aga targalt.

Investeeri, kasuta, hooli