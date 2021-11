HEATEGU SAI KARISTATUD? Vanur süüdistab oma abistajat isegi matuseraha röövimises! 

Järvamaal elav Kaire kinnitab, et pole vanainimese raha himustanud ning pigem on tema oma aega, raha ja närve kulutanud sellele, et tädi viimased eluaastad inimlikes tingimustes mööduksid. „Minu heategu sai karistatud. Tagantjärele soovitan ka teistel eestimaalastel enne abikäe ulatamist tõsiselt mõelda,“ ütleb ta.