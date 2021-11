JUTT SUUSOOJAKS? Kliimasoojenemist põhjustavate suurriikide õuele pole looduskatastroofid veel jõudnud. Kas see pidurdab kliimakonverentsilt tegudeni jõudmist? 

COP26-l viibiv Fridays for Future kliimaaktivist Kertu Birgit Anton pole lootust kaotanud, et riigid panevad kliimasoojenemise peatamiseks seljad kokku, kuid ta tunneb siiski, et see võib olla liigne optimism. Glasgow'sse kogunenud riikide esindajatel on võimalus teha reaalseid otsuseid kliimasoojenemise pidurdamiseks. Ent Antoni sõnul pole praegu COP26-l tehtud kokkulepped piisavad, et hoida kliimasoojenemist 1,5 kraadi peal.