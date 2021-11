Poola piiri äärde koondatud migrandid muutsid strateegiat. Julgeolekujuhi sõnul on suurim rünnak alles ees 

Poola kaitseministri Mariusz Błaszczaki teatel polnud möödunud öö sugugi vaikne. „Tehti mitmeid katseid üle Poola piiri tungimiseks. Kõik, kellel õnnestus läbi pääseda, vahistati,“ märkis minister, kelle sõnul kaitseb piiri 15 000 poolakat. Błaszczaki mainis, et Valgevene julgeolekujõud on jätkuvalt kohal ja hirmutavad migrante relvalaskudega. Tema sõnul on vastaste strateegia esimese päevaga võrreldes muutunud. Nüüd rünnatakse piiri samaaegselt väiksemates rühmades.