Ringkonnakohus: koroona läbipõdemine ei võrdu vaktsineerimisega

Tallinna Halduskohus leidis, et valitsus peab eriloa väljastama ja seda ka valitsus kohe tegi. Siiski vaidlustas valitsus kohtu korralduse ja Tallinna ringkonnakohus andis õiguse valitsusele. Ringkonnakohus nõustus valitsust esindanud Ellex Raidla advokaatide Ants Nõmperi ja Kairi Kilgiga, et olukorras, kus teadusuuringud on vastukäivad, tuleb lähtuda ettevaatusprintsiibist.