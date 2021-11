ENNEOLEMATU HINNATÕUS! Hooldekodude kohatasud kallinevad uuest aastast kuni 100 euro võrra 

Foto: Tairo Lutter

„Ega me ise ka rõõmsad selle hinnatõusu üle ei ole, aga elukalliduse eest pääsu pole. Selline see elu on ning tuleb mõistlikult ja arukalt toimetada, muud varianti ei ole,“ ütleb Lõuna-Eesti hooldekeskuse juhatuse liige Ülo Tulik, kelle sõnul tõuseb hind tema asutuse hooldekodudes 50 kuni 100 eurot. Samas suurusjärgus hinnatõusu planeerivad teisedki hooldekodud.