Kohus mõistis politseikapteni ebaseadusliku läbiotsimise süüdistuses õigeks  

Läinud aasta lõpul mõistis mõistis Pärnu maakohus Kaire Kontsa õigeks, kuna puudus kuriteokoosseisu subjektiivne tunnus ehk tal puudus tahtlus ebaseaduslikuks läbiotsimiseks. Kogu lugu sai alguse Pärnus 2019. aastal olnud autode rehvide lõhkumisest , kus peeti kinni kahtlusalune Eldar. Kindlalt tõendatud oli rehvilõhkumine Karja tänaval. Kaubiku rehvi lõhkumise eest määras Pärnu maakohus mehele 20 ööpäevase aresti. Politsei sai kohtu kinnitatud läbiotsimismääruse, mille kohaselt oli Pärnu politseis ametlikult registreeritud veel 36 sarnast rehvilõhkumist. „On alust arvata, et Eldari korteris võib asuda esemeid, peenikese otsaga terariistasid, millega on võimalik tekitada varalist kahju,“ on kirjutanud Eesti Ekspress. Eldari korteris võeti läbiotsimisel ära suures koguses terariistu: naaskleid, väljahüppava teraga nuge ja mõõk. Eldar esitas läbiotsimise kohta kaebuse. Kuna läbiotsimise määrus kandis sama numbrit väärteoasjga, mille pärast istus Eldar arestimajas, oli läbiotsimine toimunud lõpetatud juhtumis.