Surmapõlenguni viis kirgliku suitsetaja sigaret 

Tulekahju toimus suure suvilakooperatiivi väikeses ühekorruselises kivimajas. Maja vahetus läheduses on kümneid ja kümneid hooneid, kuid enamikus neist püsivalt ei elata. Seetõttu märgati tulekahju alles siis, kui leegid olid juba katusest väljas. Kohale kiirustanud päästjad viisid läbi suitsusukeldumise. Kell 8.22 jõudis sündmuskohale lapselaps, kes andis teada, et majas elab tema vanaisa. Kahjuks leidsid päästjad kell 8.31 hoonest hukkunu. Majas oli elekter ja küttekolle. Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuhi Seidi Lamus-Tšistotini sõnul hukkus 69aastane mees suitsetamise tõttu. Suvilaühistust tõdeti, et hukkunud härra tarvitas alkoholi juba teist nädalat jutti, ja kinnitati, et tegu oli ka kirgliku suitsetajaga. Tänavu on tulekahjudes hukkunud 31 inimest, neist seitse Ida-Virumaal.