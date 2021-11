Eurosaadik Riho Terras: Valgevenes tegutsevat Bolti tuleks sanktsioneerida 

Erusõjaväelane ja europarlamendi saadik Riho Terras (Isamaa) hoiab pöialt, et Poola piiril ei lähe verevalamiseks. Ta leiab, et euroliit peaks selgelt välja ütlema, et toetab Poolat, ehk ka teisi Valgevenega piirnevaid riike korralike piirirajatiste ehitamisel ning sanktsioonidega karistama firmasid, kes Valgevenes raha kokku korjavad.