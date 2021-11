Eurosaadik Jaak Madison: ega Poola pole mingi nõrguke! 

Madison usub, et oleks vaid poliitilist soovi, saaks Euroopa Liit saata Poolale lisaressursse, et takistada illegaalsete migrantide tungimist üle piiri.

„Kuna tegemist on Euroopa Liidu välispiiriga, siis on see ka Euroopa Liidu asi, paraku on jätkuvalt probleemiks väga laialdaselt levinud mõtteviis Euroopa Komisjonis ja Lääne-Euroopa riikides, et immigratsioon on paratamatu ja tarad ei ole heaks lahenduseks,“ pahandab Madison. „Seda on korduvalt väljendanud näiteks ka Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Ylva Johansson ja see takistab poliitiliselt Euroopa Komisjoni toetamast täielikult Poolat. Siiski on saanud korduvalt kinnitust, et mida kõrgemad ja tugevamad on piiritarad, seda keerulisem on inimkaubitsejatel ja mittesõbralikel riikidel mahhineerida immigratsiooni. Kahjuks Euroopa Komisjon jätkuvalt eirab seda tõsiasja.“

Madisoni sõnul on praeguseks selge, et Venemaa kaitseb Valgevene seljatagust ja üritab välja selgitada, kui kaugele ollakse Lääne pool valmis Valgevenega minema ja kui kaugele võib olukord eskaleeruda. „Samas ma ei usu, et Venemaa oleks iga hinna eest Valgevene kaitsele viskumas, sest see võiks viia ennustamatute tagajärgedeni ja sõjalise konflikti korral ei ole Poola nõrguke, keda Valgevene võiks koos Venemaaga loputada,“ säilitab Madison optimismi poolakate olukorra osas.

Madison peab Poolaga kriisi kordumist ka Eesti ja Venemaa piiril on väga tõenäoliseks. „Hetkel Moskva ja Minsk kindlasti analüüsivad, et kui jõuliselt on Poola ja Leedu valmis oma piiri kaitsma ja milline võiks olla Eesti või Läti reaktsioon. Paraku pole Eesti minu hinnnagul kahjuks absoluutselt tõsiselt võtnud võimalust, et väga lähiajal võib olla vajadus meie piiri sõjaliselt kaitsta. Olukord, kus tuhanded migrandid meie piirile vajuksid, oleks otsene oht meie iseseisvusele, sest Venemaa jaoks oleks see täpselt sobiv võimalus lasta imbuda massi nii islamiäärmuslasi kui ka oma rohelisi mehikesi,“ arutleb eurosaadik ning kritiseerib Eesti valitsust, täpsemalt PPA ning Kaitseväe töötajate vaktsineerimiskohustust. (PPA peadirektor Elmar Vaher sõnas 21. oktoobril Eesti Päevalehele, et vaktsineerimiskohustusega töökohtadel PPA töötajad, kes ennast ei vaktsineeri, peavad ametist lahkuma selle aasta jooksul. - G.K.) „Rääkimata siis olukorrast, kus Eesti plaanib alles järgnevate aastate jooksul välja ehitada kontrolljoone Eesti ja Venemaa vahel, kuigi seda oleks pidanud alustama juba hiljemalt eile,“ võtab Madison teema kokku.

Kes on need inimesed, kes Valgevene-Poola piirile kogunevad ja keda Minski režiimi sõjaväelased kuuldavasti relva ähvardusel tagasi ei lase? „Piiridele kogunenud isikutest kindlasti valdav enamus kui isegi mitte kõik on majandusmigrandid,“ kirjeldab Madison veendunult. „Iraak ei ole sõjapiirkond ja seal ei ole ohtu inimeludele, mis oleks asüüli andmisel aluseks. Samuti juhul, kui nende seas on põgenikke, kellel oleks alust taotleda asüüli, peaksid nad seda tegema Valgevenes, kuna rahvusvaheliselt on Valgevene ohutu riik. Paraku on need inimesed ise end keerulisse olukorda asetanud ja olukorra laendamiseks peavad koostööd tegema Iraagi välisministeerium koos Valgevene kolleegidega. Poola, Eesti või mõni teine Euroopa riik ei ole vastutavad praeguse olukorra eest ja meie ei peagi lahendama probleemi, mis eksisteerib Iraagi kodanike ja Valgevene vahel.