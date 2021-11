Eurosaadik Marina Kaljurand: Valgevene-Poola piiril toimuval ei ole midagi tegemist sõja eest põgenemisega 

„See on rünnak Euroopa Liidu ja NATO julgeolekule. Selline käitumine on lubamatu ja ei saa jääda tagajärgedeta,“ on Eesti eurosaadik Marina Kaljurand (SDE) resoluutne. Mis puudutab piiri äärde laagri püsti pannud migrante, on tema suhtumine mõnevõrra leebem, kuid sellele vaatamata leiab temagi, et Valgevene-Poola piiril toimuval ei ole midagi tegemist sõja eest põgenemisega.