VIDEOINTERVJUU | Henry Kõrvits: olen oma lastele inspireeriv isa, see tuleb mul hästi välja ja ma olen naljakas ka 

Jah, nooremas eas tõesti mõtlesin, et mul võiks olla kolm last, kuid mingil hetkel sain aru, et seda imet ilmselt ei sünni. Elurütm oli selline, et näha oli, et laste arv piirdub kas ühe või kahega. Aga võta näpust, lapsed tulevad siis, kui nad tulla tahavad ja kui on parasjagu õige hetk. Olen õnnelik, et nii läks.