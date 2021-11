VÄIKE VARANDUS: tilluke linnukuju osutus tapetud kuninganna nipsasjakeseks 

Foto: Cover Images/Scanpix

Väike puust pistrik ‒ mis selles ikka erilist? Kellegi siitilmast lahkunu varamüügi oksjonil läks see kaubaks 75 naelaga (u 87 eurot). Hiljem avastas üks antiigiekspert aga, et tegemist on üliharuldase esemega, ühe Inglismaa ajaloo tuntuima kuninganna sümboliga. Nüüd on selle väärtuseks hinnatud tervelt 200 000 naela (234 000 eurot).