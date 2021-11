Riigikogu läheb kaheks nädalaks kaugtööle. Opositsioon pole sellega rahul 

Keskerakonna fraktsiooni juht Jaanus Karilaid rääkis ERR-i raadiouudistele, et riigikogu kasutab e-istungit, mida on kasutanud ka vabariigi valitsus. Lisaks soovitab Karilaid teistelgi riigiasutustel võimaluse korral kaugtööle minna, kuna pandeemia riskitase on selleks piisavalt kõrge.

Karilaid märgib, et võimalus riigikogus viirusega nakatuda on vägagi reaalne – viimasel ajal on ka mitmed riigikogu liikmed olnud haiglavoodis. Karilaid nendib, et ilmselt kõik parlamendiliikmed siiski kaugtööle ei jää, vaid tulevad siiski füüsiliselt kohale.

Distantstööle mineku vastu hääletas suur osa opositsiooni kuuluvast Isamaa fraktsioonist. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder peab kaugtööle minekut ebaproportsionaalseks olukorras, kus koolid ja meelelahutusasutused on avatud.

Seedri sõnul pole kaugtöö kooskõlas ka riigikogu töö- ja kodukorra seaduse mõttega, mis lubab distanstööd väga erandlikel juhtudel. Lisaks peab Seeder kaugtöö formaati tehniliste tõrgete tõttu väga kohmakaks ja arvab, et see muudab näiteks riigieelarve teise lugemise keerukamaks.