KALLIS TOASOE: kallinenud elekter kergitab isegi küttepuude hindu

Võrdlemisi järsk ja ootamatu elektrihinnatõus on pannud mitmed seniajani elektriküttega läbi ajanud inimesed jooksma tormi küttepuudele, kinnitavad mitmed puiduäriga tegelejad. Kosel asuva Põhja-Eesti Kütteladu OÜ omanik Margus Vilba möönab, et seoses elektrihinnatõusuga on ka küttepuu hind tõusnud. „Sel sügisel küll veidi tõusid meil kuiva puu hinnad, aga arvatavasti peab järgmine aasta tõstma ka märja puu hinda,“ lausub ta. Vilba sõnul on hinnatõusu taga elektri kallinemine ja tänavu sügisel oli neil kevadega võrreldes kaks korda suurem vooluarve. „ Samuti on diisli hinnad kerkinud kolmandiku võrra võrreldes kevadega. Seni oleme liigsed kulud katnud oma kasumist,“ lisab ta.