Juhtkiri | Sotsid - olge Tallinnas võimule saades nõudlikud 

Õhus on küsimus, kellest saab aga volikogu esimees? Sellele kohale peavad kandidaadi esitama sotsid. Loogiline oleks, et seda tööd hakkab tegema piirkonna esimees Raimond Kaljulaid, kes on hetkel ametis riigikogu liikmena. Samas Kaljulaid pääses riigikokku Keskerakonna liikmena ja järelikult on tema asendusliige keskerakondlane, mis ilmselt sotsidele ei meeldi ja võib anda võimaluse mõnele teisele kandidaadile. Samas riigikogu liige võib olla samal ka volikogus. Iseasi, kas selline töökoormus inimlik on. Tallinn on suur linn ja tööd palju. Veel pole ka selge, kellest saavad linnaosade vanemad. Ka neid kohti on ajalooliselt täitnud häältemagnetid.