KEEVITAJAKS VÕI HOOPIS ALTERNATIIVMEEDIKUKS? Töötukassa lehel pakutakse töötutele uhhuu-koolitusi 

ERR kirjutas 2019. aastal, kuidas töötukassa vahendusel oli võimalik registreerida koolitusele, kus sai „õppida arvutama oma edu koodi“. Võiks arvata, et kui juttu koodist, siis on koolituse sisu seotud arvutitega, kuid siiski polnud tegemist mõne idufirma jaoks IT-mehi koolitava ettevõtmisega. Tegelikult õpetati seal sadu aastaid vana pseudoteadust numeroloogiat, mille väitel saab kogu maailmas toimuvat seletada eri numbrite vaheliste arvutustega.