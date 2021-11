Seisukoht | Valimistel põrunud Tallinna abilinnapeade kohad lähevad sotsidele?

Palun väga, siin nad on pingeritta panduna: Andrei Novikov 1968, Vadim Belobrovtsev 1670, Betina Beškina 835, Kalle Klandorf 202, Aivar Riisalu 178, Eha Võrk 173.

Kui pooled abilinnapead saavad poole miljoni elanikuga pealinnas igaüks vaid paarsada häält, siis on selline kasin tulemus valija hinnanguks nende tööle. Isegi Beškina ei kvalifitseeru õnnestumiste hulka, kui arvestada, et Tanel Kiige puhul hinnati tema kogutud 871 häält nõrgaks tulemuseks ministrikohal jätkamiseks.

Kõlvarti meeskond kogus seega kamba peale kokku alla viiendiku linnapea häälesaagist. Kõlvartil on kindlasti heameel, kui saab särada oma hallide abilinnapeade taustal. Kuivõrd aga sobivad valijate poolt vähearmastatud tegelased oma kohtadel jätkama on juba ise küsimus. Nagu seegi, kas Keskerakonnal on piisavalt pikk pink uute säravamate tegijate esilenihutamiseks.