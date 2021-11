KESKERAKONNA LINNAMASINA LAMMUTAMINE ALGA? Sotsid haaravad Tallinnas kolm abilinnapeatooli! 

Nii Keskerakonna kui ka sotside poolelt kostab lahkeid komplimente värske partneri suunal: läbirääkimised kulgesid üle ootuste hästi. Keegi ei tõstnud kohtumistel häält, keegi ei nõudnud midagi tingimata endale. Korra või paar läks laua taga jutulaadaks, aga see-eest visati ka nalja. See on alati hea märk. Milles kohe kokkulepet ei saadud, tõsteti kõrvale, et hiljem uuesti rääkida.