ÕL VIDEO JA GALERII | MIS SAAB MEDITSIINIJÄÄTMETEST? Süstlad, sidemed ja muud nakkusohtlikud tarvikud leiavad lõpu suures masinavärgis 

Tartu ülikooli kliinikumi keskkonnaosakonna peaspetsialist Tiina Teder julgustab jäätmekäitlusruumi sisenema: „Tulge edasi, midagi kartma ei pea!“ Nakkusohtlikud jäätmed on konteinerites spetsiaalsete kottide või konteinerite sees. Viirus kuskilt külge ei hüppa. Selliseid konteinereid on ruumis pea 20. Autoklaav töötab täistuuril ja uriseb. Kolm konteinerit on masinasse tühjendamiseks juba järjekorras. Lõhn, mis töösaali sisenemisel ninna hakkas, tuleneb steriliseeritud prügist.