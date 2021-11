NOORI HULLUTAV VALGE TUPS: tervisetootena reklaamitav nikotiinipadi tapab nagu sigaretki  

„Maha jätmise tagasilöök on nikotiinipatjadel jõhker,“ ütleb aasta aega alternatiivset toodet kasutanud Juhan (30). „Nikotiinikogus on massiivne ja keha sellega harjunud.“ Sigarettidest on Juhan korduvalt loobunud. „Siis pole raske olnud, aga nikotiinipatjadest loobumine on hull. Ma pole nüüd juba kolmandat päeva neid kasutanud,“ on ta uhke.