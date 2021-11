VIDEOD | JULM RAMMIMINE: Oslos ründas hullunud mees möödujaid. Politsei kasutas tema peatamiseks karme võtteid 

Teisipäeval ründas Oslos hullunud ja noaga relvastatud mees möödujaid. Politseinikud rammisid vaid aluspesu kandnud ründajat mitu korda autoga, ent ka see ei peatanud teda. Viimases hädas pidid korrakaitsjad mehe maha laskma. Hiljem selgus, et ta võimudele varasemast ajast tuttav – sarnase noarünnaku oli ta korraldanud ka kahe aasta eest. Ehkki toona karjus ta islamiusuliste kurikuulsat väljendit „allahu akbar“, ei usu võimud, et tegu oleks terrorirünnakuga.