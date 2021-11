VAKTSINEERIMATUSE KARM TAGAJÄRG: kalleim koroona ravijuhtum maksis üle 422 000 euro, haiglas tuli veeta 156 päeva 

Haigekassa koostatud uuringust selgub, et vaktsineerimine on seni koroonahaigete ravikuludelt kokku hoidnud vähemalt 13 miljonit eurot. Just nii palju kulub, et rahastada kõikide Eesti patsientide ühe aasta jagu rinnavähiravi või kaks aastat meeleoluhäirete ravi. „Rekordpatsiendi“ koroonaravile kulus aga suisa 422 370 eurot.