KES EI PEA NÄGU KATMA? Väidetavalt maskist vabastatuid on justkui palju, ent tegelikult väljastavad arstid tõendi väga vähestele

Kuigi huvi saada maski kandmisest vabastus on kasvanud, siis seda nii naljalt välja ei anta.

Pole teada, kui paljudele inimestele on väljastatud tõend, mis vabastab maski ette panemisest. Kuid eriarstid, kellel on õigus väärtuslikku paberit välja anda, räägivad, et seda tõendit pigem ei väljastatagi. Paljudele inimestele mõjub viirusega nakatumine lihtsalt palju hullemini, mistõttu tuleb ikkagi maski kanda. Kuid kes ja mis põhjustel võivad siis maskivabastuse saada?