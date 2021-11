JÄRJEKORDNE METSASTATISTIKA ÄMBER: keskkonnaagentuur näitab raiemahtu täpsemana, kui see tegelikult on 

Igal ametil on omad paroolid. Metsastatistika tegijatel on parool, et mets on „cirka värk“. Määramatus on paratamatu, aga määramatust on võimalik numbriliselt kirja panna. Keskkonnaagentuur kirjutab raiemahtude juurde väiksema määramatuse kui see on tegelikult.

Kui täpselt me teame, kui palju on Eestis metsa ja kui palju seda raiutakse? Toona veel peaministri ametit pidanud Jüri Ratas sai 2020. aasta sügisel metsastatistika tegijatelt kiirkursuse, mille ta võttis kokku sõnadega: me teame, mis toimub Eestimaal iga meetri ulatuses. Ehkki tegu on ilmse liialdusega, siis suhtumine on kooskõlas valitseva retoorikaga: statistiline metsainventuur annab parima teadmise ja see on oluliselt täpsem kui lindude, kalade või metsloomade seire. Õhtuleht avastas aga metsastatistikast järjekordse ämbri. Keskkonnaagentuur näitab seda oluliselt täpsemana kui see on tegelikult. Vähe sellest: keskkonnaagentuuri tekstides on õige tulemuse andev arvutuskäik laitmatult olemas, aga seda lihtsalt ei kasutata. Ehkki siis: metsastatistika tegijad teavad, kuidas on õige arvutada, aga nad eelistavad näidata aiateibaid.