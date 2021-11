VIDEOD | Poola piiri äärde laagrisse jäänud migrandid langetasid puid ja pildusid piirivalvureid kividega

Esmaspäeval suundusid tuhanded migrandid Poola-Valgevene piiri äärde ja jäid Kuźnica-Bruzgi piiripunkti lähedal laagrisse. Öö möödus võrdlemisi rahulikult, ent pinged on jätkuvalt õhus. Poola piirivalve hinnangul on Valgevene väited migrantide iseseisvast aktsioonist täielik muinasjutt, ning selgelt on tegemist Valgevene toetatud üritusega – viimaste sõdurid olevat migrantidele jaganud isegi traataia lõhkumiseks lõiketange. Samuti levib sotsiaalmeedias video, kus kaaslased puhuvad migrandist lapsele suitsu silmadesse, et too kaamera ees nutuse näoga poolakaid süüdistaks. Leedu valitsus otsustas teisipäeva hommikul, et piirialadel kuulutatakse välja eriolukord, ent otsuse peab veel kinnitama ka parlament.