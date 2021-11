Jüri Ratas: meie perekonna tugi on minu abikaasa Karin

Onkoloog ja riigikogu liige dr. Hele Everaus leiab, et perekond saab püsida ainult armastusel, kui see armastus on kannatlik ja lahke.

„Õnn on peredes väga erinevat värvi, kõik perekooslused on erinevad,” rääkis Hele Everaus, kes jagas kuulajatega liigutavat lugu ühest elukestvast suhtest. Pikal abieluteel ette tulevatest raskustest hoolimata leidis paar eluõhtul rahu ning tuge teineteisest ja järeltulijatest.

Püsivas ja terves perekonnas esineb alati väljakutseid, jagatud elu pole ühetaoline, vaid selles on erinevaid aegu ning sündmusi. „Oleme nii harjunud, et lapse sünniks valmistutakse ja varutakse asju, kuid vanemad inimesed viiakse elu lõpul kodust ära. Me ei oska ega taha suremiseks valmistuda. Mida me ei tunne, seda kardame,“ märkis Hele Everaus. „Inimesele on väga oluline elu jooksul sassi läinud niidid enne viimast vaikust kokku sõlmida ning paluda andeks nendelt, kelle ees tuntakse süüd. Andeks saamine on see, mis laseb endaga rahu teha.“

„Perekond on side minevikuga ja sild meie tulevikuga ning perekond saab püsida ainult armastusel,“ rõhutas Hele Everaus vajadust hoida ja väärtustada põlvkondadeülest sidet. „Armastus on alati kannatlik ja lahke. Ta ei ole kunagi uhke, ta ei pea eksimuste registrit. Armastus usaldab, ta ei valmista pettumust, ei kuku kunagi läbi ja on alati sihikindel.“

Kui suhtes pole ühist mõisteruumi, siis pole võimalik pikalt kokku jääda

Poliitik ja paarisuhtekoolitaja Lauri Hussar tõdes, et kui suhtes pole ühist mõisteruumi, siis pole ka võimalik pikalt kokku jääda. Koos kasvades muutub ka inimesi ühendav väärtusruum.

„Ühise keele leiame selle läbi, mis meid liidab. Me otsime suhtes neid aspekte, mis samastavad, täiendavad, millega end ise tahame siduda. Esimene hetk suhtes on väga ilus, see on tuttavaks saamine ehk teineteise avastamine. Meil on liblikad kõhus ja me ahmime teiselt inimeselt meile huvi pakkuvat infot. Huvi teise vastu on suur ja see aitab leida ühise keele,“ rääkis Lauri Hussar.