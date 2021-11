MUUTUS EBAMUGAVAKS? Kinnisvaramogul pani Ukraina ajalehe kinni 

Süüriast pärit, ent Ukraina kodakondsust omav ärimees Adnan Kivan sai Kyiv Posti omanikuks 2018. aastal, tekitades Ukraina ajakirjanike südameis veidi hirmuvärinaid, vahendas toona mõttekoda Atlantic Council. Üheks Kivani huviks oli, et peamiselt välismaalastest lugejaskonnaga väljaanne avaldaks rohkem lugusid Süürias toimuva kohta, kuid ta lubas otsemaid, et toimetuse töösse ta ei sekku - tema inglise keelgi polevat piisavalt hea, et sisuteemalisi soovitusi anda, kinnitas ärimees.