Lemmikloomad on paremini vaktsineeritud kui inimesed 

Sotsiaalmeedias läks ringlema hüpotees, et seoses koroonaviiruse pandeemiaga esile karanud vaktsiinivastased on võimust võtnud ka loomaomanike seas. Põgus ring mööda loomakliinikuid tõestas vastupidist – isegi kui loomaomanikud on vaktsiinivastased, siis kliinikutest hoiavad nad eemale. Lemmikloomad on koerte- ja kassitõbede vastu suisa eeskujulikult vaktsineeritud.