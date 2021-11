Jõulupühadel abikaasa tapnud naine läheb vangi 

41aastane Jelena ütles suvel toimunud avaistungil, et ei soovinud oma abikaasa surma. Ta rääkis kohtusaalis, et tema abikaasa ise provotseeris teda ja üleüldse on see väga kurb lugu.

Jelena kaitsja advokaat Karine Nersesjan lausus avaistungil, et läinud aasta 21. detsembri õhtupoolikul toime pandud tapmisele eelnes Aleksei vägivallatsemine, mistõttu on kuritegu valesti kvalifitseeritud. Jelenat süüdistatakse tahtlikus tapmises, kuid advokaadi hinnangul on tegu provotseeritud tapmisega või surma põhjustamisega ettevaatamatusest. „Ma usun, et antud protsess tuleb emotsionaalselt raske,“ märkis Nersesjan juulis toimunud istungil. Esmaspäeval tegi Harju maakohus teatavaks otsuse, milles seisab, et Jelena peab seitsmeks aastaks vangi minema. Otsus ei ole veel jõustunud.