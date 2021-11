PEAMINISTER SÕIMAB HÕIMU EKSINUD ROTTIDEKS: Etioopia on täielikus tupikus 

PÕGENIKUD OMAL MAAL: Tigrai perekonnad on end sisse seadnud Mekele koolimajas. Foto: AFP/Scanpix

Õhtuleht on korduvalt kirjutanud sellest rahvaste- ja hõimuderohkest, elanike arvu poolest teisest riigist Aafrikas. Möödunud nädalal avaldasid paljud maailma ajalehed juhtkirju nõudmisega, et Etioopias tehtaks lõpp kodusõjale. Paraku saavad seda teha vaid etiooplased ise, keda aga seovad riigist enam keerukad ja sügavad hõimusidemed. Arvan, et viimaste aastakümnete ajalugu on ka kõige juhmimale tegelasele reljeefselt selgeks teinud: väljastpoolt sekkumine teeb olukorra üksnes hullemaks.