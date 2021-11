Lasnamäe tapmisprotsess läheneb lõpule: prokurör nõuab Roman Gluhovtšenkole pikka vangistust 

Tallinnas Lasnamäel baari ees tapetud 26aastase Nikita kohtuprotsess on peatselt jõudmas lõpule. Esmaspäevasel istungil avaldas prokurör Kelly Kruusimägi, et küsib tapmise kesksele asjaosalisele – Roman Gluhovtšenkole – 15 aasta pikkust vanglakaristust, millele lisanduks veel kaks aastat ja kolm kuud varasemalt kandmata jäänud karistust. Nimelt pääses Gluhovtšenko 2018. aastal ennetähtaegselt vabadusse. Vangis oli ta seepärast, et 2013. aastal oli ta Maardu baari juures tüli käigus teise inimese surnuks pussitanud. Ehk kokkuvõttes küsib prokrurör Gluhovtšenkole 17 aasta ja kolme kuu pikkust vanglakaristust.