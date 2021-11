Uued koroonaravimid: leevendus haigetele ja haiglatele 

Pfizer väidab, et nende ravim, mis müügiloa saamise järel Paxlovidi nime kandma hakkab, vähendas katsealuste puhul haiglasse sattumise võimalust 89%, Mercki pill aga umbes 50% võrra. Kumbagi neist ei saa pidada Covid-19 täielikuks raviks, kuid haiglate koormuse ja surmade arvu vähendamisel võib neist tulevikus kasu olla. Ameerikas on Merck enda ravimile juba erakorralist kasutusluba taotlenud, Pfizer kavatseb seda teha õige pea.

Dr William Schaffner Vanderbilti ülikooli meditsiiniosakonnast sõnas CNNile järgmist: „Mina näen neid järjestikuste lahendustena. Vaktsiinid on ennetusvahend. Need viirusevastased rohud on varase ravi vahendid. Mõlemad on kasulikud, kumbki ei asenda teist.“