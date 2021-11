MUST REEDE ON SAABUMAS: just need on Kaup24 kõige populaarsemad soodsad ostuartiklid! 

Kuigi Eesti allahindlused kipuvad tihtipeale olema üsna nigelad, siis seevastu Musta reede pakkumised panevad küll silmad särama. Just siis langetavad kaupmehed väga korralikult hinda, pakkudes inimestele rõõmu osta head-paremat nii endale kui ka lähedastele. Pealegi, varsti on saabumas jõulud – seega on ka suurepärane aeg valida perele ja sõpradele toredad jõulukingid!

Must reede 2021 on kohe kohal! Kuna Kaup24 soovib, et kõik saaksid nende headest hindadest võimalikult palju osa, on pakkumised saadaval juba 15. novembrist. Et sul oleks lihtsam tuhandete ja tuhandete toodete hulgast teha häid valikuid, toob Kaup24 välja, millised olid 2020. aasta Musta reede kõige populaarsemad kategooriad.

1. Mööbel ja sisustus.

Kui pime talv on saabumas ning me muutume üha tubasemaks, on ideaalne aeg hakata kodus ümberkorraldusi tegema – olgu selleks siis suurem remont, mööbli ümber vahetamine või siis väiksemate sisustuselementide asendamine. Öeldakse ju, et keskkonna moraalne vananemine on kaheksa aastat. Elu näitab aga, et inimesed soovivad oma kodus näha muutusi pigem iga paari aasta tagant.

Tänapäeval on inimestel kodus mööblit siiski vähem, kuid mõistagi on alati olemas diivan (ja tugitoolid), telekalaud ning mingit tüüpi kummut või riiul. Mis puutub pehmesse mööblisse, siis nüüdisajal on moes erinevate materjalide ja mudelite omavaheline kombineerimine. Kui diivan on näiteks soklil suur ja massiivne, siis tugitoolid teisalt on kerged jalgadel retrosugemetega mõnusad istmed.

Hetkel on moes ka rohkem jalgadel kergema joonega pehmemööbel. Põhjus on ilmselt robottolmuimeja populaarsuses, maadligi sokliga diivanialust ei saa tolmuimeja ise puhastada.

Kaup24 viimase aja müügiandmetel armastavad inimesed üha enam värvilisi diivaneid soetada. Tõenäoliselt on rahvas teataval määral tüdinud beežist, hallist ja valgest ning tuppa soovitakse uut särtsu tuua. Kõige lihtsam ongi seda teha pehmemööbli, vaipade ja kardinate vahetusega. Julgeid värve ei tasu karta, oluline on lihtsalt olla kindel, et sisustus endale meeldiks ja ülejäänud keskkonda sobiks.