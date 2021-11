KAS EESTLASED ON VAESED? Skandinaavlastest teenitakse kordades vähem, aga palgad ei pruugi näidata kogu tõde 

Kui näiteks Taanis on keskmine brutokuupalk 5846 eurot, siis Eestis vaid 1586 eurot. Pealtnäha on vahe ligi neljakordne. Niivõrd suured käärid tõi nädalavahetusel sotsiaalmeedias välja ka üks Taanis elav noor eestlanna, kes avaldas arvamust, et tal on piinlik oma Eestis töötava emaga palkadest rääkida. Kas taanlased elavad tõepoolest eestlastest neli korda paremini?