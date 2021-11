E-hääletamine poes: politsei ei tuvastanud keskerakondlaste poolt hääletama kihutamist 

Riigi valimisteenistuse kommunikatsioonijuhi Kristi Sobaku sõnul juhtis Andrea Eiche kaebuses tähelepanu häirekeskusele saabunud vihjele, et valimisnädalal oli Kiviõlis ühes poes üles seatud arvuti, millega poekülastajad said e-hääletada. Kaebuse järgi kutsuti üles hääletama kolme Keskerakonna kandidaadi poolt. Seetõttu vaidlustas kaebaja elektroonilise hääletamise tulemused Lüganuse vallas. Politsei- ja piirivalveameti saadetud selgituste kohaselt politsei rikkumist ei tuvastanud, lausus Sobak. Vabariigi valimiskomisjon märkis, et kaebuse materjalide ja politsei selgituste põhjal pole seaduserikkumist tõendatud. Komisjon viitas asjaolule, et kui kaebajal on tõendeid või kahtlusi häälte ostmise või valija ebaseadusliku mõjutamise kohta, on tal võimalik esitada avaldus politseile. Valijale elektrooniliseks hääletamiseks arvutikasutamise võimaluse pakkumine ei ole iseenesest seadusevastane. „2015. aastal vastu võetud ja Eesti erakondade poolt allkirjastatud e-hääletamise hea tava näeb siiski ette, et erakond ise ei korralda kollektiivseid e-hääletamise üritusi, sest sellist tegevust võib käsitleda valimisvabaduse rikkumisena,“ rääkis Sobak. Lisaks on valijal võimalik elektrooniliselt antud häält soovi korral muuta: seda nii uuesti e-hääletades kui ka valimisjaoskonnas pabersedeliga hääletades. Seetõttu otsustas vabariigi valimiskomisjon jätta Eiche kaebuse rahuldamata, Eiche otsustas aga kaebusega pöörduda edasi riigikohtu poole.