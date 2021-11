Ministrite eluasemehüvitise tõstmisplaan pandi pausile 

Valitsuse liikmete palk jääb 6661 euro (peaministri töötasu) ja 5662 euro vahele. Neil ministritel, kelle alaline elukoht pole Tallinnas – haridusministeeriumi puhul ka Tartus –, ega selle naabervaldades-linnades, on õigus kasutada eluruumide hankimiseks lisahüvitist. Seadus näeb ette, et kui minister elab mujal kui Tallinnas või seal, kus ta ministeerium tegutseb, võib ta pesitseda üürikorteris ja saada maksumaksjalt hüvitist. Korteri puhul kaetakse kulud kuni 448 euro ulatuses ning hotellis kuni 480 euro eest – ent seal ei tohi peatuda üle kuue kuu. Mõni aeg tagasi saatis riigihalduse minister kooskõlastamiseks eelnõu, millega plaaniti tõsta eluasemehüvitist poole võrra – seda ministrite puhul, kes ei ela Tallinnas ega selle lähedal. Kuigi asja arutati, on see praegu pausile pandud. „Edasi pole sellega tegeletud,“ sõnas riigihalduse ministri nõunik Risto Kask.