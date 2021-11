Vambola Paavo | Kes juhib riiki, kui otsustusvõimetud seda ei suuda? 

Praeguses olukorras kerkib küsimus, kes juhib riiki? On see vabariigi valitsus, terviseamet või haiglad? Valitseb üldine peataolek, kus keegi ei julge vastutada. Täna maksame lõivu otsustamatuse ja möödalaskmiste eest. Nii Kaja Kallasel kui Tanel Kiigel on aeg võtta poliitiline vastutus ja vabastada toolid.