Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas riik ja Kreenholm sõdisid kose pärast 

„Dokumentidest on näha, et Narva kose jõudu on hakatud kasutama juba 1737. aastast peale, paarkümmend aastat pärast Peeter I ukaasi, millega lubati kose kasutajad vabastada igavesti maksudest. Arvatavasti meie ametivõimud ei arvesta enam Peetri ukaasi,“ kirjutab Põhja Kodu, tutvustades 1931. aastal Päewalehe teadet, et kose idakallas kinnistatakse vabrikute nimele.