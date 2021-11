Kümnekas looduse heaks: RingKarp ennetab ühekordsete toidunõude keeldu 

VÄGA KORRALIKUD ASJAD: Tartu restorani Treuffe töötajad Heiko Ploom (vasakul) ja Kristiin Mark näitavad ringkarbipakendeid ja harjumuspärast ühekordset karpi. Foto: Aldo Luud

„Pant kümme eurot võib tunduda esmapilgul ju kallis, aga kui see oleks väiksem, siis võib-olla karpe ei toodagi tagasi. See on väga korralik ja tugev karp, lekkekindel, peab sooja, saab mikrolaineahjus kasutada, terviseameti kontrollitud. Väidetavalt peavad need vastu vähemalt 200 kasutamiskorda,“ demonstreerib Tartu restorani Truffe teenindaja Kristiin Mark ettevõtte RingKarp pestavaid ringtoidunõusid.