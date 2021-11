Juhtkiri | Millal ometi, Kaja Kallas ja Tanel Kiik? 

Et Kaja Kallasel napib endiselt mõtteid olukorraga toimetulekuks oli näha tema intervjuust Eesti Päevalehele. Mida arvata peaministrist, kes nädala keskel ütleb, et täielikku sulgemist ei kannata ühiskond välja, aga paar päeva hiljem teatab, et Põlva vallas tuleb rakendada kõik võimalused kontaktide vähendamiseks? Kusjuures Põlva kõrge nakatumisega ei tegelenud peaminister mitte oma initsiatiivil, vaid reageeringuna Põlva kriisikomisjoni appikarjele. Mis kasu on peaministrist, kes sörgib üksnes sündmustel sabas ega suuda astuda ennetavaid samme?

Kui Kallas rääkis uute piirangute vajadusest, teatas aga tema terviseminister Tanel Kiik, et karmimaid piiranguid pole ehk vajagi, kuigi terviseamet valmistas samal ajal ette uut piirangute paketti. Kui Kiik on idamaisel kombel otsustanud istuda jõe ääres ja oodata, kuni jõevool pandeemia mööda kannab, siis milleks meile minister, kes tegutsemise asemel eelistab lihtsalt vaadata, mis juhtuma hakkab? Kiige ootamise ajal surevad koroonahaiged pole aga mitte lihtsalt abstraktne statistika, vaid tegu on kellegi pereliikmete ja lähedastega.

Mida on Kiigel öelda enda õigustuseks nii koroonaohvrite peredele kui ka neile, kelle elukvaliteet plaanilise ravi puudumise tõttu edaspidi halveneb? Me pole kuulnud Kiige plaani plaanilise ravi tuleviku ega ka vaktsineerimise edendamise suhtes. Et Kallasel aga etteheiteid Kiige suhtes endiselt pole, siis Kallasele kas sobib selline teda ennast mitte varjutav terviseminister või on peaminister ise koalitsioonipartneri pantvang.