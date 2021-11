Ohtlik korralagedus | Miks pakub digiregistratuur kolmandat doosi mõni kuu tagasi teise doosi saanuile? 

Eva Lehtla, sotsiaalministeerium : Tõenäoliselt võib olla tegemist digiregistratuuri arendusveaga ja TEHIK uurib seda, et selle saaks kiirelt parandatud. Ametlikud soovitused kõik kehtivad. Nii Pfizer/BioNTech kui Moderna tõhustusdoosid on saanud Euroopa Ravimiameti heakskiiduga näidustuse kasutamiseks 6 kuud pärast esmase vaktsiinikuuri lõppu ning alates 18. eluaastast. Seega pole alaealistele praegu tõhustusdoose ette nähtud.

Samuti ei tohiks perearstid praegu pakkuda tõhustusdoosi inimestele, kellel on esmase kuuri lõpust möödas vähem kui kuus kuud. Erandjuhtudel võib kolmandaid doose manustada arsti otsusel varem kui tegemist on näiteks lisadoosiga immuunpuudulikkusega inimesele. Sellisel juhul on lisadoos mõeldud esmase kuuri lõpetamiseks.