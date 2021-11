EI KUNAGI ENAM: Poola abordiseadus nõudis esimese ohvri 

„Mu tulevane laps kaalub 485 grammi, ütlevad arstid ja kinnitavad, et nad ei saa loodet eemaldada hoolimata ta tervisehädadest ja sellest, et mul tulid veed ära. Tuleb oodata, kuni loote süda lakkab löömast,“ kirjutas Izabela lähedastele Pszczyna haiglast. „Mind ähvardab veremürgitus, aga öeldi, et pean lamama ja ootama – järsku sünnib ime!“ Imet ei sündinud, pärast loote hukkumist suri ka ema veremürgitusse. Arstid kartsid midagi teha, sest tänavu jaanuaris oli Poola konstitutsioonikohus kinnitanud, et kehtib keeld teha aborte ka siis, kui on teada, et sündival lapsel tekivad rasked tervisevead. 80 Poola linnas avaldati meelt abordiseaduse vastu.