Imre Sooäär seisab silmitsi koroonaviiruse tüsistusega: ei saanud krampidega enam hingata, valu rinnus läks köhides nii suureks, et tuli kiirabi kutsuda 

„Esmaspäeva hommikul tundsin, et olen juba terve nagu purikas ja võin kohe laulu-tantsu lööma hakata. Olin superõnnelik, et olin kutsumata külalise raskest seisust hoolimata täielikult seljatanud ja lasin ta minna suures alandlikkkuses. Olin ta ära kogenud ja tema kooselu minuga ei olnud enam minu kõrgemaks hüvanguks. Tänasin teda siiralt ja soovisin head teed. Kuid nagu vanarahvas ütleb, ära hõiska enne õhtut,“ kirjutab Sooäär oma postituses.

Mehel hakkas tollel esmaspäeva õhtul olukord järk-järgult halvenema. „Maitse- ja lõhnameel hakkas küll taastuma ja tundus tõesti, et viirus ise on läinud. Aga see oli midagi muud, mis nüüd külla tuli ja see tuli hooti, tunne oli hoopis teine, tekitas kopsus krambid ja hingamispuudulikkuse. Ööd muutusid agooniaks just tugevate köha-spasmide tõttu, mis kimbutama hakkasid. Keset ööd olin äkki läbimärg nagu basseinis ja palavik hakkas nende hooogudega taas kiiresti tõusma,“ kirjeldab ta.

Samal teemal Eesti uudised Koroonaviirus murdis Imre Sooääre maha: ei sooviks taolisi kannatusi ja läbielamisi ka mitte oma vaenlastele! Sooäär märgib, et hommikuti oli tal taas parem, kuid järgneval ööl pööras olukord jälle agooniaks, kuni ei saanud krampidega enam hingata, valu rinnus läks köhides nii suureks, et tuli kiirabi kutsuda. „Haiglas avastati, et koroonaviiruse tüsistusena olen saanud korona kopsupõletikku ja 30 % kopsukahjustuse. Just see oli see, mis mind haiglasse viis, sest inhalaatorist kodus enam ei piisanud. Ida-Tallinna Keskhaigla Covidi osakonna arstid ja õed on olnud imelised, ülimalt professionaalsed ja kogenud. Samas on siin ümberringi oigavate ja ka osad ilmselt ka viimaseid hingetõmbeid ammutavate patsientide foon masendav ning arstid töötavad Covidi osakonnas tõesti inimvõimete piiril,“ kirjutab ta.

„Läbi kanüüli sain siiski kohe kõiki eluks vajalikke kokteile ja piisavalt hapnikku, mis enesetunde päris heaks tegid. Esimesel ööl haiglas tulid siiski juba kodus kogetud hingamiskrambid taas. Aga siis tuli üks lahke vene põetajaõde Anna koos teiste õdedega, ta pani mulle oma käed peale, hoidis mind ja värisemine taandus. See oli nagu taevaingli puudutus. Nii tugevalt rahustav ja hingamine taastus. Poleks sellist kogemust haiglas ette kujutanud. Teised õed sebisid mu ümber nagu ikka andurite, nuppude, tilgutite ja torude kallal, aga tema pani lihtsalt käed peale nagu tervendaja. Täiesti ebamaine kogemus. Vahel võib üks inimlik puudutus aidata rohkem, kui tuhat toru ja tabletti,“ meenutab Sooäär.

Sooäär kirjutab, et kopsupõletik paraneb nüüd iga päevaga, aga paranemine võtab aega. Paranemisele aitavad tema sõnul kaasa haigla palatite seintel rippuvad looduspildid. „Looduspilte peaks kõik haiglad täis olema, sest muidu kaotame respekti tema ülima jõu vastu. Ei aita need ravimid üksi mitte midagi. Ainult ise saame ennast tegelikult aidata, sest oleme osa sellest võitmatust loodusest ja ravimid ja vaktsiinid on ainult abiained, infokandjad, mis meid toetada saavad meie tervenemise teel. Meie sisemine usk ja loodus on see, mis lõpuks kohale viib või teekonna lõpetab,“ arvab ta.

Meest viidi vahepeal ühest palatist teise, sest järjest suureneva patsientide voolu tõttu tehakse intenseiivpalateid juurde. „Siinsete õdede ja arstidega ning palatikaaslastega rääkides on olukord haiglas siiski masendav. Enamus patsiendid on mu ümber kõik vaktsineerimata. Intensiivravis ongi peamiselt ainult mittevaktsineeritud. Nendele läheb kõige rohkem energiat ja ravikulu ja selle taga ootavad ka kõik muud patsiendid, kes teiste haiguste tõttu abi vajavad. Minu uued palatikaaslased on vene rahvusest ja kõik vaktsineerimata, nagu ka eelmises palatis, kust mind üle toodi. Saame hästi läbi,“ kinnitab Sooäär.