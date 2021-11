TASUB OLLA ETTEVAATLIK: maksa tervist võivad ohustada nii alkohol, suhkur kui ka ravimid 

Siis kui maks on terve ja mürkainetest puhas, toimib kogu organism normaalselt ja meie enesetunne on hea.

Kuidas aru saada, et maks vajab puhastamist ja toetamist?

Alati pole lihtne aru saada, et maks on ülekoormatud või haige. Selle tõttu on mõistlik tähele panna järgnevalt kirjeldatud ohumärke.

Kuna maks tegeleb ka energia tootmisega, annab ta oma ülekoormatusest reeglina märku kestva väsimuse, keskendumisraskuste või päevase unisuse tekkimisega. Maksa talitlushäired võivad avalduda ka isupuudusena, seedehäiretena, kõhukinnisusena või iiveldusena. Kui maksa töö on häiritud, võib uriin muutuda tumekollaseks või väljaheited heledaks. Vahel osutavad maksa ülekoormatusele ka kergesti tekkivad nahamarrastused ja liigne higistamine. Kõik need nähud viitavad sellele, et maksakoesse on kogunenud palju jääkaineid ja mürke, millest on vaja kiiresti vabaneda.

Maksa võivad kahjustada ka ravimid.

Me kõik teame, et alkohol ja nikotiin on maksamürgid. Vähem teatakse aga seda, et ka ravimid võivad maksa ohustada. Ravimitest on haiguste korral palju abi, kuid täiesti ohutuid ravimeid pole olemas. Laialdaselt kasutatavate ravimite seas on mitmeid (nt paratsetamool), mille liigne või pikaajaline tarbimine võib maksale tõsist ohtu kujutada. Silmas tuleb pidada ka seda, et ka esmapilgul ohutud ravimid võivad maksale ettearvamatut toimet avaldada. Ravimite võtmisel tuleb järgida kasutusjuhendit ja mitte ületada soovitatavaid annuseid. Maksale teeb liiga ka see, kui mitmeid erinevaid ravimeid kasutatakse samaaegselt või kui ravimite võtmise periood kujuneb pikaks.

Maksale ei mõju hästi liigne suhkru tarbimine.