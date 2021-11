OSALUSVAATLUS | Hooldekodu – kas rohkem vangla, kui kodu? „Siia tulles ei ole neil enam midagi: voodi, öökapp ja pool riidekapist – see on kurb.”

ÜHEL KIIRE, TEISEL IGAV: Hooldekodu kliendid igatsevad töötajailt rohkem tähelepanu. See pole aga mõeldav, kui ühe hooldaja kohta on 10 või isegi 20 klienti. „Hooldajatel on kiire, meil on jälle aega üleliia,“ arutleb üks hoolealune.

„Vangid on ikka vangid. Valida ei ole siin midagi,” räägib hooldekodu elanik. Aitan insuldist osaliselt halvatud vanainimese istuma. Vestluskaaslane palub, et võtaksin aknalaualt raamitud perepildi. On sombune märtsikuu päev, maa on must. Ta tutvustab mulle omakseid, kes koroonaviiruse tõttu nädalaid külas pole saanud käia. Lapselapse nimi enam ei meenugi. Kuidas elavad need, kes veedavad oma elu lõpupäevad hooldekodus? Mida nad tunnevad, olles kurja viiruse eest muust maailmast isoleeritud?