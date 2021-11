Kiri | Miks pakutakse tõhustusdoosi neli kuud pärast teist doosi? 

Covid -19 vastu sain AZ kuuri, mis lõppes mai lõpus. Vaatamata minu immuunpuudulikkusele olen käesoleval aastal elanud tavaelu. Olen nii Eestis kui Itaalias ja Hispaanias seigelnud. Kusjuures Lõuna-Euroopas tundsin ennast turvalisemalt kui Eestis. Tulles tagasi suhtlesin sõpradega jagades reisimuljeid. Jutus selgus, et minu kahele Tallinnas elavale leibkonnale on nende perearst ise pakkunud tõhustusdoosi. Mõlemad tuttavad on terved ning kuus kuud saab täis alles detsembris.