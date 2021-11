Andres Jaadlaga kohut käiv Anti Poolamets õigusrikkumist ei tunnista 

Advokaadi vahendusel kohtusse pöördunud Andres Jaadla on seisukohal, et Anti Poolametsa sotsiaalmeediasse tehtud postitus, kus viimane mainib, et Jaadla mõisteti 2012. aastal süüdi korruptsioonis, on tema isikuandmete avaldamine ja kahjustab ülemääraselt tema mainet, on kirjutanud Virumaa Teataja. Ta nõuab Poolametsalt hüvitist, Virumaa Teataja andmeil 3500 eurot. Poolametsa esindaja kinnitusel ei nõustu kostja hagiavalduses sisalduvate väidetega, linnapeana oli ja tõenäoliselt on hageja jätkuvalt avalikkuse kõrgendatud tähelepanu all. Poolamets ei ole enda hinnangul avaldanud midagi sellist, mis väljub sõnavabaduse piiridest ja mida hageja taluma ei peaks. „Üldsusele ei ole saladus, et hageja osas on tehtud 2012 aastal süüdimõistev kohtuotsus. Seega, ei saa lugeda avaldatut kuidagi õigusvastaseks, sest avaldatud ei ole ebaõigeid andmeid või delikaatseid isikuandmeid,“ märgib Poolametsa esindaja. Kostja leiab, et käesoleval juhul ei ole tegemist lubamatute isikuandmete avalikustamisega ega ka isikuandmete rikkumisega võlaõigusseaduse tähenduses. Kostja ei ole avalikustanud ebaõigeid faktiväiteid, kinnitab esindaja. „Hageja peab arvestama kõrgendatud tähelepanuga ja võimalusega, et tema tausta meedias kajastatakse. Kostja leiab, et hageja taust ei saa olla hageja jaoks solvav või meelehärmi tekitav, sest juhtum on aset leidnud läbi hageja tegevuse ja võimaliku tahte. Hageja pidi ja peab arvestama, et ühiskonna jaoks võib teema olla jätkuvalt tundlik, kui hageja näiteks kandideerib juhtivatele ametikohtadele,“ leiab esindaja.