Viru maakohus on hädas kohtupsühhiaatria ekspertiiside määramisega  

Viru maakohtu esimees Liina Naaber-Kivisoo pöördus justiitsministeeriumi poole seoses ülimalt keerulise olukorraga, mis on tekkinud maakohtus seoses tsiviilkohtumenetluses kohtupsühhiaatriaekspertiiside määramisega. 21. oktoobril teatas SA Narva Haigla, et on teavitanud Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti (EKEI) ekspertiisiteenuse osutamise lepingu lõpetamisest tuleva aasta 30. aprillist. Lisaks palub SA Narva Haigla võimalusel suunata kohtupsühhiaatriauuringud teiste psühhiaatrite juurde, kuna eelmise aasta novembrist töötab SA-s Narva Haigla vaid üks kohtupsühhiaatria ekspert. SA Narva Haigla teade tekitab olukorra, kus piirkonna juba niigi napp ekspertide hulk väheneb veelgi, märgib kohtu esimees. Viru maakohtu tööpiirkonnas teevad ekspertiise kaks inimest. Kõik eksperdid on väga ülekoormatud. Kokku on Viru maakohus määranud tsiviilasjades tänavu 230 kohtupsühhiaatriaekspertiisi. Valdav enamik neist on tehtud või veel teostamisel eelnimetatud kolme eksperdi poolt. Arvestades EKEI põhimääruse muudatust, siis alates tänavu 1. juulist ei koordineeri EKEI enam tsiviilkohtumenetluses kohtupsühhiaatriaekspertiiside teostamist. Seoses sellega palub kohtu esimees justiitsministeeriumi seisukohta, mis võiks olla edasine lahendus tekkinud probleemile. Narva kohtumaja ei saa ekspertiise suunata SA-le Ahtme Haigla, kuna sealne ekspert on ülekoormatud. Kahjuks ei ole võimalik isikuid suunata Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse, kuna valdav enamus isikuid on liikumispuudega ja nende omastel või kohalikul omavalitsusel puuduvad vahendid spetsiaalseks transpordiks.

Võttes arvesse ekspertidele makstavat tasu ning puudulikku kompensatsiooni mehhanismi, siis ei ole meile teada, et eksperdid mujalt piirkondadest oleksid motiveeritud sõitma Narva kohtumaja tööpiirkonda, et vajalikke ekspertiise teostada, märgib kohtu esimees.