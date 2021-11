Küsimus | Miks pimestavad Bolti osade tõukerataste tuled kaasliiklejaid? 

Ingrid Teinemaa, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tehnikaosakonna juht: Oleme olnud ettevõtjaga ühenduses Bolti tõukerataste esitulede teemal ja tänaseks on selgunud, et need vastavad nõutud standardile. Kuna tule nurk on vähesel määral üles-alla reguleeritav, siis on võimalus, et pimestamise probleemi saab leevendada tulede reguleerimisega. Ettevõtjaga on arutamisel ka teised tehnilised võimalused probleemi lahendamiseks või leevendamiseks.